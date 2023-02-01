Почти 500 пожаров ликвидировали в Иркутской области за месяц

В Иркутской области за январь зарегистрировано 476 пожаров. Погибли 26 человек.

По сравнению с январем 2022 года число возгораний увеличилось на 23. Ухудшение оперативной обстановки отмечается в Нижнеудинском, Казачинско-Ленском, Братском, Усть-Илимском, Ангарском районах, а также в Усть-Илимске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В пожарах погибли 26 человек, в том числе пятеро детей, пострадали 14 граждан. Рост числа погибших отмечается в Заларинском, Зиминском и Слюдянском районах.

Наиболее частыми причинами возгораний становятся электротехнические. Кроме того, 36% пожаров произошло из-за нарушений при использовании печного отопления. В 13% случаев пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Один из пожаров произошел днем 27 января в деревне Сорты в Заларинском районе. Родители вышли в магазин, оставив пятилетнюю девочку и трехлетнего мальчика дома одних. В квартире начался пожар, детей из помещения вынесли соседи. Несмотря на оказанную помощь, малыши погибли.