Житель Красноярска за взятку в 300 тыс. рублей стал пилотом вертолета Ми-8

Житель Красноярска заплатил взятку в 300 тыс. рублей и стал пилотом вертолета Ми-8. Как 2 февраля сообщил источник «Известий», 42-летний мужчина через друга-пилота получил поддельный диплом Калужского летно-технического училища и справку. Затем он попал в базу Росавиации, а после получил свидетельство коммерческого пилота.

Потом он устроился на работу пилотом вертолета и несколько лет управлял воздушным судном.

Вечером 1 февраля мужчина пришел в отдел полиции аэропорта Шереметьево и во всем признался. В отношении него намерены возбудить уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу.

В октябре 2022 года трое сотрудников Управления летной эксплуатации Росавиации Максим Павлюк, Наталья Митина и Андрей Черников были задержаны по делу о вымогательстве взятки.

Позже Следственный комитет России раскрыл подробности дела.

По данным следствия, начальник одного из отделов Росавиации незаконно установил в реестр выданных свидетельств специалистов авиации запрет пилотам одной из авиакомпаний России вносить информацию об их свидетельствах по причине якобы нарушений в летной подготовке. За снятие указанных ограничений сотрудник, установивший данный запрет, с помощью двух посредников требовал взятку в размере до 1,5 млн рублей.