СК раскрыл подробности дела подозреваемых во взяточничестве сотрудников Росавиации

В Следственном комитете России 11 октября сообщили подробности дела о взяточничестве, в котором фигурируют трое сотрудников Росавиации.

По данным следствия, в прошлом году начальник одного из отделов Росавиации незаконно установил в реестр выданных свидетельств специалистов авиации запрет пилотам одной из авиакомпаний РФ вносить информацию об их свидетельствах по причине якобы нарушений в летной подготовке.

«<...> В последующем [это] исключало возможность на осуществление деятельности в сфере гражданской авиации», — подчеркнула старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

За снятие указанных ограничений сотрудник, установивший данный запрет, с помощью двух посредников требовал взятку в размере до 1,5 млн рублей.

Ведомство подтвердило, что обвиняемого в получении взятки заключили под стражу, его посредникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

О задержании трех сотрудников Росавиации Максима Павлюка, Натальи Митиной и Андрея Черникова стало известно ранее во вторник. Было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».