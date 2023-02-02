На российском рынке появился кроссовер Ford Puma

В России автопродавцы стали предлагать кроссовер Ford Puma с минимальным пробегом. За автомобиль 2022 года выпуска просят 3 172 000 рублей, сообщило 2 февраля издание «Российская газета».

Переднеприводный кроссовер располагает литровым мотором, который выдает 125 л.с. Коробка передач — семиступенчатый робот. Автомобиль оснащен камерой заднего вида, системой автоматической парковки, датчиками света и дождя, а также обогревом зеркал заднего вида.

Специалисты напомнили, что первоначально Ford Puma был купе, в 2019 году модель переродилась в компактный кроссовер размером с модель Fiesta.

Кроме традиционного бензинового мотора машина выпускается в Европе с гибридной установкой, в которую входит 48-вольтовый стартер-генератор, который помогает при ускорении, рекуперирует энергию при торможении и отдает ее для электронных бортовых систем, а также отвечает за систему «старт-стоп».

23 января стало известно, что компания Ford намерена производить в Европе к 2030 году только электромобили. Вся линейка бренда на европейском рынке будет электрической, а две трети продаж коммерческих фургонов станут либо полностью электрическими, либо гибридными. Известно, что компания будет выпускать аккумуляторные электромобили на базе платформы MEB Volkswagen Group. Выпуск первого электромобиля, сделанного маркой Ford в Европе, намечен на 2023 год. Эксперты уточнили, что это будет хетчбэк Volkswagen ID.3.