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Глава Еврокомиссии призвала изменить подход ЕС к мигрантам

Фон дер Ляйен: Европа должна усовершенствовать подход к миграции
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Фото: ТАSS/DUMITRU DORU
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Из-за высокой нагрузки на Европейский союз (ЕС) со стороны мигрантов система предоставления убежищ в ЕС должна быть усовершенствована. Такое мнение в среду, 1 февраля, выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Системы убежища и приема в государствах-членах испытывают значительную нагрузку. И дело в том, что большинство просителей убежища не нуждаются в защите», ― пояснила она.

Глава ЕК отметила, что при этом показатель возвращения мигрантов домой из ЕС держится на уровне всего 22%. Более того, по словам фон дер Ляйен, в 2022 году границы ЕС нелегально пересекли 330 тыс. беженцев, это рекорд с 2016 года.

В связи с этим фон дер Ляйен предложила изменить законодательный подход Евросоюза к принятию беженцев и мигрантов. Кроме этого, глава ЕК предложила оперативно усилить охрану внешних границ Евросоюза, а также организовать «более быстрые и достойные возвраты» нелегалов.

«Миграция ― очень сложный вопрос. Это вопрос понимания проблем друг друга и вопрос совместной работы», ― добавила она.

Днем ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с февраля прошлого года в европейские страны прибыли более 8 млн беженцев с Украины. По данным УВКБ, под программы временной защиты и поддержки попали 4,8 млн украинцев.

26 января еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон заявила, что в Евросоюзе в настоящий момент находится 4 млн беженцев с Украины. По ее словам, многие страны ЕС в настоящий момент испытывают миграционное давление.

До этого, 1 января, агентство Bloomberg со ссылкой на государственную статистику сообщило, что за год через пролив Ла-Манш в Великобританию прибыло 45 тыс. нелегальных мигрантов.

Еще 3 декабря глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер заявил, что Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. По его словам, ФРГ не готова к такой ситуации.

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