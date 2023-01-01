За год в Великобританию через Ла-Манш нелегально прибыло 45 тыс. мигрантов

Более 45 тыс. мигрантов за год нелегально прибыло в Великобританию через пролив Ла-Манш. Об этом 1 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на государственную статистику.

«По данным правительства, в 2022 году через Ла-Манш в Великобританию перебрались в общей сложности 45 756 мигрантов. Последние переходы года состоялись в день Рождества, когда 90 человек совершили путешествие из Франции на двух лодках», — говорится в статье.

27 декабря издание The Times сообщило, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Согласно документу, глава британского МВД предлагает повысить пороговые значения по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

Ранее, 14 декабря, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами, который привел к тому, что в этом году около 45 тыс. мигрантов нелегально прибыли в Великобританию. Британский премьер также дал понять, что намерен сократить число иностранных студентов в стране.