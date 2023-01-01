Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Укрэнерго» допустили полный блэкаут на Украине
Мир
Взрыв газа в Филадельфии уничтожил четыре дома
Мир
Чехия за год выдала более 473 тыс. виз беженцам с Украины
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге 2 января
Армия
Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году
Армия
ВС РФ 31 декабря поразили места запуска украинских ударных беспилотников
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области
Мир
Два человека погибли в Польше из-за новогодних фейерверков
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Мир
США, Япония и Южная Корея осудили наращивание ядерного потенциала КНДР
Мир
Власти Косово выступили за увеличение численности контингента НАТО

За год в Великобританию через Ла-Манш нелегально прибыло 45 тыс. мигрантов

0
Фото: Global Look Press/Geovien So
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 45 тыс. мигрантов за год нелегально прибыло в Великобританию через пролив Ла-Манш. Об этом 1 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на государственную статистику.

Остров невезения: новый британский премьер хочет выселить нелегальных мигрантов в Руанду
Ранее с такой инициативой выступал Борис Джонсон

«По данным правительства, в 2022 году через Ла-Манш в Великобританию перебрались в общей сложности 45 756 мигрантов. Последние переходы года состоялись в день Рождества, когда 90 человек совершили путешествие из Франции на двух лодках», — говорится в статье.

27 декабря издание The Times сообщило, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Согласно документу, глава британского МВД предлагает повысить пороговые значения по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

Ранее, 14 декабря, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами, который привел к тому, что в этом году около 45 тыс. мигрантов нелегально прибыли в Великобританию. Британский премьер также дал понять, что намерен сократить число иностранных студентов в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023