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В Европарламенте предрекли Германии новый миграционный кризис зимой

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Фото: Global Look Press/Tubal Sapkota
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Европу, в особенности Германию, этой зимой ждет новый миграционный кризис. Такое мнение в субботу, 3 декабря, выразил глава Европейской народной партии, ведущей фракции Европарламента, Манфред Вебер.

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«В свете продолжающегося разрушения энергетической инфраструктуры на Украине мы вынуждены готовиться к тому, что этой зимой в ЕС прибудет большое число украинцев и многие из них приедут в Германию», — сказал он в интервью немецкой газете Die Welt.

Вебер считает, что ФРГ не готова к такой ситуации.

Ранее, 27 ноября, лидер группы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в муниципальном совете Фредерик Пауль заявил, что настроение в немецком обществе приближается к «критической точке» из-за наплыва украинских беженцев. По мнению политика, первые признаки приближения немецкого общества к «критической точке» — это когда беженцев начинают «классифицировать» по принципу «Да — украинцам и нет — иракцам и эритрейцам».

25 ноября газета The Washington Post поделилась результатами опроса жителей Германии, которые указывают на то, что немцы всё менее и менее склонны поддерживать увеличение количества гуманитарной и военной помощи со стороны Германии Украине. Журналисты отметили два тренда среди населения ФРГ: приверженность идее военного невмешательства в конфликт на Украине, а также сильную усталость от беженцев.

До этого, 24 ноября, жители юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг пожаловались на ухудшение ситуации в регионе из-за наплыва украинских беженцев. В частности, земля приняла почти 140 тыс. беженцев, а с наступлением зимы, по мнению властей региона, это количество может лишь увеличиться. В то же время федеральное правительство Германии никак не помогает в облегчении данной ситуации.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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