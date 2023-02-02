Реклама
Прямой эфир

Глава ФРС США выступил за дальнейшее повышение процентных ставок

Глава ФРС Пауэлл выступил за дальнейшее повышение ставок на фоне высокой инфляции
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляция в США остается высокой, несмотря на ее замедление в последние месяцы. В связи с этим Федеральная резервная система (ФРС) пойдет на дальнейшее повышение ставок. Об этом в среду, 1 февраля, заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл.

Эко надолго: зеленая повестка в США превратилась в угрозу для ЕС
Субсидии на развитие возобновляемой энергетики ускоряют деиндустриализацию Европы

Он подчеркнул, что в некоторых сферах инфляция замедлилась, но говорить об окончательной стабилизации ситуации еще рано.

«Комитет (по открытым рынкам. ― Ред.) очевидно не считает, что настало время взять паузу. Мы продолжаем считать, что дальнейшие повышения в целевом диапазоне будут целесообразны для достижения состояния достаточно рестриктивной монетарной политики, которая снизит инфляцию до 2%», ― приводит слова главы американской ФРС телеканал CNBC.

По мнению Пауэлла, процесс дезинфляции пока находится на ранней стадии, но «работа еще не завершена». Глава американского ЦБ привел в пример уже снизившиеся цены на потребительские товары в США.

Более того, по словам Пауэлла, заявления о снижении цен на сырье и услуги ошибочны и инфляция в этих сферах всё еще высока.

Ранее, 12 января, в Федеральном бюро статистики труда США сообщили, что по итогам декабря инфляция в стране снизилась до 6,5% в годовом выражении. При этом базовая инфляция — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,7% с 6% месяцем ранее.

17 января институт общественного мнения Gallup опубликовал результаты социологического проса американцев. Так, в 2022 году почти 40% респондентов заявили, что из-за роста цен на медицинские услуги не могут позволить себе лечение. По данным социологической службы, это рекордный показатель за последние 22 года.

В США на фоне инфляции наблюдается резкий рост цен на продукты питания, что сказалось на уровне жизни американцев. В июне президент США Джо Байден заявил, что причиной подобной тенденции является кризис вокруг Украины. Тогда же он отмечал, что снижение стоимости продуктов питания в стране в ближайшей перспективе маловероятно.

В том же месяце подавляющее большинство американцев (не менее 83%) отметили в ходе соцопроса, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии.

Экономические проблемы в странах Запада начались в том числе и после введения санкций против РФ из-за спецоперации Москвы по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023