Инфляция в США остается высокой, несмотря на ее замедление в последние месяцы. В связи с этим Федеральная резервная система (ФРС) пойдет на дальнейшее повышение ставок. Об этом в среду, 1 февраля, заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл.

Он подчеркнул, что в некоторых сферах инфляция замедлилась, но говорить об окончательной стабилизации ситуации еще рано.

«Комитет (по открытым рынкам. ― Ред.) очевидно не считает, что настало время взять паузу. Мы продолжаем считать, что дальнейшие повышения в целевом диапазоне будут целесообразны для достижения состояния достаточно рестриктивной монетарной политики, которая снизит инфляцию до 2%», ― приводит слова главы американской ФРС телеканал CNBC.

По мнению Пауэлла, процесс дезинфляции пока находится на ранней стадии, но «работа еще не завершена». Глава американского ЦБ привел в пример уже снизившиеся цены на потребительские товары в США.

Более того, по словам Пауэлла, заявления о снижении цен на сырье и услуги ошибочны и инфляция в этих сферах всё еще высока.

Ранее, 12 января, в Федеральном бюро статистики труда США сообщили, что по итогам декабря инфляция в стране снизилась до 6,5% в годовом выражении. При этом базовая инфляция — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,7% с 6% месяцем ранее.

17 января институт общественного мнения Gallup опубликовал результаты социологического проса американцев. Так, в 2022 году почти 40% респондентов заявили, что из-за роста цен на медицинские услуги не могут позволить себе лечение. По данным социологической службы, это рекордный показатель за последние 22 года.

В США на фоне инфляции наблюдается резкий рост цен на продукты питания, что сказалось на уровне жизни американцев. В июне президент США Джо Байден заявил, что причиной подобной тенденции является кризис вокруг Украины. Тогда же он отмечал, что снижение стоимости продуктов питания в стране в ближайшей перспективе маловероятно.

В том же месяце подавляющее большинство американцев (не менее 83%) отметили в ходе соцопроса, что экономика их страны находится в плохом или плачевном состоянии.

Экономические проблемы в странах Запада начались в том числе и после введения санкций против РФ из-за спецоперации Москвы по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года.