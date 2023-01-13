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В США инфляция по итогам декабря снизилась до 6,5% в годовом выражении

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В Соединенных Штатах Америки инфляция снизилась до 6,5% в годовом выражении по итогам декабря. Об этом свидетельствуют данные Федерального бюро статистики труда страны, опубликованные в четверг, 12 января.

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Отмечается, что показатель годовой инфляции находится на минимуме с октября 2021 года, по итогам которого рост потребительских цен составил 6,2%.

Между тем базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 5,7% с 6% месяцем ранее, а в месячном — ускорилась до 0,3% с уровня ноября в 0,2%.

Так, цены на продукты в США в декабре поднялись на 0,3% в месячном выражении, на энергоносители — упали на 9,4%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 10,4%, а энергоносители — лишь на 0,4%.

3 января обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail, опираясь на опрос, сделал вывод, что восемь из 10 жителей США уверены, что 2023 год будет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из 10 считают, что цены будут стремительно подниматься. Кроме того, в 2024 году американцы ожидают спада на фондовом рынке.

Накануне газета The New York Post высказала подобное мнение относительно будущего экономики США. Как написали авторы материала, «экономическую агонию» могут продлить изменение политики Федерального резерва США продолжение «безответственного» поведения конгресса.

ФРС перестанет повышать ключевую ставку до того момента, когда инфляция в стране действительно будет под контролем. Второй риск авторы материала увидели в том, что «конгресс продолжит безответственно тратить и занимать деньги», предположили в статье.

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