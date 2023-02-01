В США доля сторонников дальнейшей поддержки Киева впервые упала ниже 50%

Первый опрос, вышедший в США после объявления о поставке танков Abrams на Украину, показал, что доля сторонников дальнейшей поддержки Киева среди американцев впервые упала ниже 50%. Об этом 31 января сообщило американское издание Breitbart со ссылкой на данные исследования.

«При этом 49% опрошенных заявили, что конгресс должен предоставить больше финансирования и оружия Украине, а 47% заявили, что этого делать не следует», — говорится в публикации.

Опрос также показал, что половина американцев (50%) не одобряет политику президента Джо Байдена в конфликте на Украине. Поддержку действующему главе Белого дома высказал только 41% респондентов. Еще 4% затруднились с ответом, а 5% заявили, что не уверены в целесообразности линии Вашингтона.

Опрос был проведен Hart Research Associates/Public Opinion Strategies Study с 20 по 24 января — в то время когда администрация Байдена обдумывала отправку танков Abrams M1A2 на Украину.

Президент США объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams в прошлую среду, 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В то же время в администрации американского лидера отмечали, что поставки бронемашин могут затянуться.

Ранее о намерении предоставить Киеву танки западного производства объявляли Норвегия, Словакия, Великобритания, Польша и Франция. Так, по словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину «до конца марта».

Как заявил 31 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников. По его словам, в рамках первой волны предоставления Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Однако, как написала в конце января газета The Washington Post, поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.