ФРГ начнет обучать украинских военных работе с БМП Marder до конца января

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 26 января заявил, что обучение украинских военных работе с БМП Marder начнется в Мюнстере до конца января.

«Обучение украинских сил с БМП Marder начнется в ближайшее время в Мюнстере. Насколько мне известно — в ближайшие дни, до конца января», — сообщил Писториус прессе.

Он также рассказал, что обещанные Германией танки Leopard 2 будут доставлены на Украину «до конца марта».

20 января издание Der Spiegel предположило, что в ходе боев на Украине у Marder, которые скоро будут поставлены Киеву, могут вскрыться слабые стороны, поскольку ранее они никогда не использовались в подобных условиях.

При этом ожидается, что 40 БМП Marder будут поставлены Киеву уже в этом квартале.

26 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие танки Leopard 2 якобы будут очень эффективны на Украине. Он также добавил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

За день до этого правительство ФРГ приняло решение о поставке танков Leopard 2 на Украину. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 Leopard 2 из запасов бундесвера. Также в заявлении немецкого кабмина было сказано, что союзники Германии передадут Украине немецкие танки со своих складов. Первые танки могут быть поставлены на Украину примерно через три месяца. Позднее США объявили о поставке 31 своего танка Киеву.

Военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что поставки танков не повлияют на ход спецоперации на Донбассе. По его словам, Берлин предоставит Киеву устаревшую боевую технику, с которой у российских военных не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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