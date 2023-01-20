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Der Spiegel предрек сложности с использованием немецких БМП на Украине

Der Spiegel: немецкие БМП могут не выдержать интенсивных боев на Украине
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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В ходе боев на Украине у немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder, которые скоро будут поставлены Киеву, могут вскрыться слабые стороны, поскольку ранее они никогда не использовались в подобных условиях. На это обращает внимание в своей публикации издание Der Spiegel.

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Ожидается, что 40 БМП Marder будут поставлены Киеву уже в этом квартале. В статье говорится, что они зарекомендовали себя как достаточно надежные машины, однако в реальных боевых условиях они использовались лишь в миссиях бундесвера в Косово и Афганистане. На Украине же, как считает автор, им предстоит столкнуться с беспрецедентными вызовами и нагрузками.

Кроме того, у старых моделей Marder возникали проблемы с тормозами и прокладками для двигателя. Сейчас эти дефекты исправили, однако в тяжелых условиях боев на Украине могут вскрыться и другие проблемы, считает автор. В связи с этим может достаточно остро встать вопрос обслуживания и доставки запчастей, что станет очередной проблемой для Украины.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине ЗРК Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

При этом 8 января издание Bild представило результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты Marder.

На следующий день представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что БМП Marder будут готовы в I квартале 2023 года. По его словам, всего будет передано около 40 таких машин, что равно одному батальону. Хебештрайт не уточнил, откуда именно поступят БМП Marder — из запасов бундесвера или же их нужно будет произвести.

По мнению военного обозревателя «Известий» Антона Лаврова, поставка Киеву 40 экземпляров БМП Marder от Берлина сама по себе ничего не решает. Он отметил, что Marder — далеко не самая совершенная немецкая БМП, но она гораздо проще самой современной Puma, что позволит легче освоить и эксплуатировать ее в украинских условиях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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