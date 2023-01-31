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МИД Украины назвал количество западных танков в первой партии помощи

Глава МИД Украины Кулеба: Киев получит 120-140 западных танков в первой партии помощи
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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В рамках первой волны помощи Киев получит 120–140 танков от западных стран. Об этом 31 января заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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«В рамках первой волны предоставления Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams», — сказал глава украинской дипломатии в ходе трансляции на странице МИД Украины в соцсети Faccebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что Киев рассчитывает и на получение французских танков Leclerc.

Кулеба добавил, что на данный момент танковая коалиция насчитывает 12 участников. По его словам, называть все страны и их практические вклады в поставки танков рано, поскольку некоторые государства должны утвердить формальные решения в соответствии с внутренними процедурами.

Киев продолжает работать над расширением состава участников танковой коалиции, подчеркнул украинский министр.

Ранее во вторник в немецком городе Нюрнберг 31 января прошел митинг против отправки на Украину танков. Мероприятие собрало сотни участников, призвавших остановить поставки немецкого вооружения Киеву.

25 января правительство Германии решило передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны страны Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

После этого депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Киев после начала российской спецоперации по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. О начале СВО Москва объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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