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Автодилеры рассказали об ожидаемых скидках на «Москвичи»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Автомобили российской марки «Москвич» пока не включены в госпрограмму по льготному автокредитованию. В связи с чем, как предупредили в московских автосалонах, в течение февраля цены «Москвичи» будут подниматься с каждой новой поставкой, сообщает 1 февраля портал Autonews.ru.

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Сейчас официальные цены на «Москвич 3» с бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. с механической шестиступенчатой коробкой передач стартуют с 1,97 млн рублей. За электрический «Москвич 3е» дилеры просят 3,5 млн рублей.

Если приобретать машину по программе льготного автокредитования, то предполагаемая должна составить 20% при выборе бензиновой версии и 25% при покупке электрокара. По данным одного из дилеров, скидок на автомобили не будет до марта, однако затем начнут действовать льготы на обе версии.

«Со скидкой машина с бензиновым мотором будет стоить около 1,6 млн рублей, а на электрический будет действовать скидка 625 тыс. рублей — в таком случае «Москвич 3е» будет стоить 2,875 млн рублей», — цитирует портал представителя одного из автосалонов.

Ранее, 3 января, сообщалось, что первые «Москвичи 3» поступили к столичным дилерам. Кроссовер с бензиновым двигателем стал доступен для покупки, однако клиентские тест-драйвы на машинах пока не проводятся. Электрическая версия «Москвича» в автосалонах появится позже.

Автомобиль «Москвич 3» оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 л.с. В серию моторов также вошел 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 л.с. Электрический вариант «Москвич 3е» получил силовую установку мощностью 68 л.с. Заявленный запас хода электрокара на одном заряде составляет 410 км.

В ноябре 2022 года автозавод «Москвич» возобновил работу и запустил серийное производство кроссоверов. 9 декабря завод сообщил, что произвел более 160 машин за две недели.

21 декабря стало известно, что автомобили будут доступны в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии завода сообщал, что автомобили предприятия планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».

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