Названа стоимость нового кроссовера «Москвич 3»

Автомобиль «Москвич 3» будет доступен в продаже по цене от 1,97 млн рублей. Об этом сообщается 21 декабря в Telegram-канале автопроизводителя.

«Москвич 3» будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой», — отмечается в заявлении.

На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей «Москвич» будут заниматься 11 дилерских центров.

Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

В ноябре автозавод «Москвич» возобновил работу и запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3».

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии завода «Москвич» отмечал, что автомобили предприятия планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».