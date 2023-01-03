Дилерские центры получили первые автомобили «Москвич 3»

Первые «Москвичи 3» поступили к столичным дилерам. Кроссовер с бензиновым двигателем доступен для покупки. Клиентские тест-драйвы на машинах пока не проводятся, сообщает телеканал «Известия». Электрическая версия «Москвича» в автосалонах появится позже. Производство автомобилей началось в конце ноября 2022 года. Цена без учета возможных скидок составит почти 2 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.