«Москвич» за две недели произвел более 160 автомобилей
Завод «Москвич» сообщил, что произвел более 160 машин за две недели. До конца года планируется выпустить еще около 440 авто. Компания готовится начать сборку электромобилей. Серийное производство кроссовера было запущено 23 ноября, передает телеканал «Известия». Цена новинки может составить до 2 млн рублей. В мае автоконцерн Renault передал свой завод правительству Москвы. Название предприятия изменили на «Москвич» после завершения сделки.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.