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Байден считает изменение климата угрозой страшнее ядерной войны

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Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Природные процессы лидер США назвал экзистенциальной угрозой.

Ранее Белый дом выступил за диалог между крупными странами. В США признали, что проблему не решить без Индии, РФ и КНР. Вашингтон якобы открыт для переговоров по климату, передает телеканал «Известия». Байден также призвал объединить усилия для помощи планете.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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