Байден считает изменение климата угрозой страшнее ядерной войны
Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Природные процессы лидер США назвал экзистенциальной угрозой.
Ранее Белый дом выступил за диалог между крупными странами. В США признали, что проблему не решить без Индии, РФ и КНР. Вашингтон якобы открыт для переговоров по климату, передает телеканал «Известия». Байден также призвал объединить усилия для помощи планете.
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