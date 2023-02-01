Захарова оценила отчет HRW о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных мин «Лепесток», отметила, что даже западным организациям приходится подтверждать военные преступления Киева.

«Показательно, что военные преступления киевского режима подтверждают уже даже западные неправительственные организации, с трудом, еле-еле», — заявила Захарова, выступая на брифинге для журналистов.

При этом он отметила, что о применении ВСУ мин «Лепесток» ранее говорил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. И раз его слова нашли отражения в отчете «организаций, которые никогда не были уличены в симпатиях» к России, она предложила принять во внимание и другие факты, о которых говорит российская сторона.

Также Захарова заявила, что Украина не станет расследовать эти инциденты, о чем просила HRW, так как в «Киеве делают только то, что им указывают в США».

Представитель МИД допустила, что вскоре отчет организации и вовсе будет изъят из подконтрольных Западу СМИ.

Доклад HRW был опубликован накануне, 31 января. В нем говорится, что ВСУ особенно широко используют мины «Лепесток» в районе Изюма Харьковской области. В результате этого погибли 11 мирных жителей, еще 50, в том числе пятеро детей, получили ранения.

При этом в докладе отмечается, что российские военнослужащие, находившиеся в Изюме, предупреждали местных жителей о разбросанных ВСУ противопехотных минах «Лепесток» и оказывали помощь подорвавшимся.

Однако организация умолчала о том, что ВСУ активно распространяли и распространяют эти мины на территории Донбасса.

Сообщалось также, что HRW направила обращение в украинские министерства обороны и иностранных дел, а также офис президента Украины Владимира Зеленского с призывом расследовать случаи в Изюме.

В конце августа прошлого года Небензя показал журналистам, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют украинские боевики.

В том же месяце в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о 46 случаях подрыва граждан, в том числе двоих детей, на запрещенных минах «Лепесток». В результате взрывов погиб один человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия украинскими боевиками в Донбассе были направлены РФ в ООН.