В Донецке зафиксировали 46 случаев подрыва граждан, в том числе двоих детей, на противопехотных фугасных минах «Лепесток». Об этом 20 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 10:00 20 августа в республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице», — сообщило представительство в Telegram-канале.

Отмечается, что утром в субботу в Кировском районе Донецка мужчина 1955 года рождения получил ранения, подорвавшись на мине «Лепесток».

Ранее, 16 августа, активистка партии «Другая Россия» Земфира Сулейманова погибла в результате подрыва на мине в Донбассе. Координатор партии Михаил Аксель также отметил, что девушка, которая также занималась журналистикой и волонтерской работой, подорвалась на мине накануне.

13 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе столицы ДНР мирная жительница получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины «Лепесток».

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе уже направлены РФ в ООН.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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