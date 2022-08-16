Активистка партии «Другая Россия» подорвалась на мине в Донбассе

Активистка партии «Другая Россия» Земфира Сулейманова погибла в результате подрыва на мине в Донбассе. Об этом 16 августа сообщило «РИА Новости».

«Получила травмы, несовместимые с жизнью, во время поездки», — заявил координатор партии Михаил Аксель.

Он отметил, что девушка, которая также занималась журналистикой и волонтерской работой, подорвалась на мине накануне.

13 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе столицы ДНР мирная жительница получила ранения из-за сдетонировавшей под ее ногами противопехотной мины «Лепесток».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик.

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