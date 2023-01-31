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В HRW заявили о разминировании ВС РФ украинских мин «Лепесток» в Изюме

Human Rights Watch: ВС РФ предупреждали мирных жителей о минах «Лепесток» и помогали в разминировании
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Фото: TASS/Zuma
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Российские военнослужащие, находившиеся в Изюме в Харьковской области, предупреждали местных жителей о разбросанных Вооруженными силами Украины (ВСУ) противопехотных минах «Лепесток» и оказывали помощь подорвавшимся. Об этом говорится в докладе международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW).

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«Более 100 местных жителей Изюма и его окрестностей рассказали, что российские войска распространяли листовки с предупреждением об опасности наземных мин», — написано в докладе.

При этом подчеркивается, что российские солдаты обезвреживали мины в общественных местах и на частных территориях мирного населения. Подорвавшихся на минах они увозили для оказания медицинской помощи.

По информации HRW, ВСУ разбросали мины «Лепесток» в девяти районах Изюма, а также его окрестностях. В результате этого погибли 11 мирных жителей, еще 50, в том числе пятеро детей, получили ранения.

При этом организация умолчала о том, что ВСУ активно распространяли и распространяют эти мины на территории Донбасса.

HRW направила обращение в украинские министерства обороны и иностранных дел, а также офис президента Украины Владимира Зеленского с призывом расследовать случаи в Изюме.

28 января сообщалось, что в Донецке ребенок получил ранения, подорвавшись на такой мине. В тот же день стало известно, что на «Лепестке» в Донецке подорвался еще один мирный житель — мужчина 1994 года рождения.

В конце августа прошлого года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал журналистам, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют украинские боевики.

В том же месяце в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о 46 случаях подрыва граждан, в том числе двоих детей, на запрещенных минах «Лепесток». В результате взрывов погиб один человек.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия украинскими боевиками в Донбассе были направлены РФ в ООН.

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