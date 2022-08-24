Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Мир
Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о независимости Украины
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Общество
Запах гари и дым вернутся в Москву на выходных
Мир
Боррель призвал ЕС думать не только о завершении конфликта на Украине
Мир
В конгрессе США раскритиковали решение Байдена выделить Киеву почти $3 млрд
Мир
США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд военной помощи
Мир
ВСУ второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС
Мир
Небензя указал на соучастие Запада в преступлениях Киева против мирного населения
Мир
В МИД РФ назвали неприемлемым снос памятника Освободителям Риги
Мир
Энергокризис обошелся странам Европы уже в €280 млрд
Сюжет:

Небензя показал журналистам в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал 24 августа журналистам, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют украинские боевики.

В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса
Специальный корреспондент «Известий» — о городах, усеянных тысячами снарядов

«Это мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», — указал Небензя в ООН.

Он отметил, что дети нередко принимают эти мины за игрушки и берут их в руки, после чего устройства взрываются. Небензя добавил, что Россия в очередной раз настоятельно призывает осудить киевский режим за использование этих мин в вооруженных конфликтах.

20 августа в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о 46 случаях подрыва граждан, в том числе двоих детей, на запрещенных минах «Лепесток». В результате взрывов погиб один человек.

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование ВСУ мин «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны». Он указал, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе были направлены РФ в ООН.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022