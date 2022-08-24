Небензя показал журналистам в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал 24 августа журналистам, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют украинские боевики.

«Это мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», — указал Небензя в ООН.

Он отметил, что дети нередко принимают эти мины за игрушки и берут их в руки, после чего устройства взрываются. Небензя добавил, что Россия в очередной раз настоятельно призывает осудить киевский режим за использование этих мин в вооруженных конфликтах.

20 августа в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали о 46 случаях подрыва граждан, в том числе двоих детей, на запрещенных минах «Лепесток». В результате взрывов погиб один человек.

1 августа бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что использование ВСУ мин «Лепесток» против мирного населения является «террористическими методами» ведения войны». Он указал, что Украина нарушает все международные соглашения, которые относятся к вооруженным конфликтам.

Использование противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» запрещено в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину. Фотоматериалы применения такого оружия ВСУ в Донбассе были направлены РФ в ООН.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».