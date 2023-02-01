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Матвиенко указала на незаинтересованность США в завершении конфликта на Украине

Матвиенко заявила, что Киев сел бы за стол переговоров, если бы США этого захотели
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Киев сел бы за стол переговоров, если бы США этого захотели. Об этом в среду, 1 февраля, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Таким образом спикер согласилась с высказыванием экс-президента США Дональда Трампа, что Штаты смогли бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине при желании.

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Матвиенко подчеркнула, что сейчас США заинтересованы не в завершении конфликта, а в его эскалации, и наращивание поставок оружия Киеву не является призывом к миру.

«Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры», — сказала она журналистам.

Спикер Совфеда добавила, что в настоящий момент не видно, что киевский режим готов к настоящим переговорам.

27 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Джо Байден может достаточно быстро завершить конфликт на Украине, если захочет, отдав указания киевскому режиму. Однако, по его словам, американский лидер не хочет использовать этот ключ, а, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием.

Ранее, 20 января, в российском парламенте заявили «Известиям», что продолжающиеся поставки оружия Киеву странами НАТО лишь затягивают украинский конфликт и препятствуют возобновлению переговоров с Москвой. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, переговорный процесс начнется, как только остановятся поставки западного оружия Киеву.

Еще 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на готовность России завершить СВО при достижении ее целей переговорным путем. В противном случае, сказал он, задачи будут выполнены военными методами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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