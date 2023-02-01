Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина с Байденом

У президента России Владимира Путина нет планов провести переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом 1 февраля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет», — сказал он на брифинге.

Песков заявил об этом в контексте сообщений о том, что США намерены оказать военную помощь Украине в размере $2,2 млрд. По его словам, действия американской стороны ведут к эскалации конфликта.

«Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению эскалации, это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз, это не изменит хода событий, СВО будет продолжаться. Главная цель — это ее продолжение, выполнение задач, которые были обозначены главой государства», — отметил пресс-секретарь президента.

Накануне агентство Reuters сообщило, что США планируют впервые передать Украине ракеты большой дальности в рамках очередного транша, общая стоимость которого составит $2,2 млрд. Издание не уточнило, о каких именно ракетах идет речь.

Ранее, 26 января, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине.

22 декабря Путин, оценивая возможность разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, отметил, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Он также указал, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что президент США Байден готов будет встретиться с российским коллегой в том случае, если Москва проявит серьезную готовность к диалогу.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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