Белый дом заявил о готовности Байдена к диалогу с Путиным по Украине

Президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в том случае, если Москва проявит серьезную готовность к диалогу. Соответствующее заявление в четверг, 22 декабря, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться», — сказал он.

Кирби добавил, что американский лидер готов был бы согласиться на переговоры с Путиным также после «проведения и при условии поддержания консультаций с Украиной».

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошедшая встреча лидера США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского показала нежелание стран прислушаться к России и стремление продолжать конфликт.

Между тем по итогам прошедшей встречи с украинским лидером Байден отметил открытость Зеленского к диалогу о мире с Россией. Кроме того, американский президент выразил уверенность в том, что успех на поле боя поможет Зеленскому, когда он будет готов говорить с российской стороной.

До этого, 14 декабря, издание The American Conservative (TAC) написало о том, что администрация президента США Джо Байдена подталкивает Украину к переговорам с Россией и уступкам по территориальным вопросам.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал материал. В разговоре с «Известиями» предположил, что США и их союзники по НАТО пересматривают позиции по Украине, пытаются направить киевский режим к диалогу, но делают это аккуратно.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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