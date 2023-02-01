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МИД РФ заявил о попытке Запада разделить украинцев и русских по признаку религии

Посол МИД Аскальдович: Киев и Запад пытаются разъединить верующих русских и украинцев
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украина и Запад пытаются разделить русских и украинцев по признаку религии. Об этом 1 февраля заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

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«Киевский режим и Запад пытаются разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих, даже несмотря на решение Украинской православной церкви (УПЦ) о независимости от Московского патриархата», — заявил он «РИА Новости».

Он добавил, что этот процесс приобрел угрожающую разрушительную силу. Для этого применяется комплекс репрессивных инструментов, от преследований за посещение церквей и храмов до запугивания и навязывания гражданам обрядов повторного крещения и венчания, пояснил Аскальдович.

Ранее, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский привел в исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ужесточении санкций в отношении представителей УПЦ. В санкционный список попали десять человек, среди которых настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский, бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (в миру Олег Иванов).

13 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью. Он отмечал, что в последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине, что может привести к серьезным последствиям.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

Уже 22 января этого года в Киевской области захватили Успенский храм УПЦ. В церкви отметили, что это уже не первая попытка захвата. Так, в начале декабря прошлого года активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) совместно с представителями теробороны и местной властью ворвались в храм и начали избивать прихожан, говорится в сообщении.

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