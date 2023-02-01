Профсоюз объявил серию забастовок рабочих из-за инфляции Финляндии

Серия из нескольких забастовок пройдет в Финляндии в связи с недовольством рабочих зарплатами на фоне растущей в стране инфляции. Информация об этом появилась на сайте Индустриального профсоюза во вторник, 31 января.

Основные причины недовольства рабочих ― отсутствие учета роста цен в Финляндии при расчете зарплат сотрудникам.

«Заработная плата должна расти, потому что выросли цены. Сотрудникам должна быть предоставлена ​​перспектива восстановления утраченного уровня заработка. Высокая конкурентоспособность Финляндии позволяет повышать заработную плату без ущерба для рабочих мест», — отметил председатель профсоюза Рику Аалто.

С 1 по 3 февраля пройдут забастовки у рабочих трех сфер промышленности: технологическая отрасль, производство пластмасс и химических изделий, а также базовая химическая промышленность. Акции согласованы с властями, поэтому в эти дни на предприятиях будут действовать измененные рабочие графики.

Кроме того, будут бастовать сотрудники компании Wioss Witron On Site Services. Демонстрации пройдут с 6 по 8 февраля.

Затем с 8 по 10 февраля состоится забастовка рабочих трех сфер промышленности, а также рабочих нефтяной, газовой и нефтехимической сфер. Еще одна забастовка запланирована на 15–17 февраля.

Более того, с 1 по 17 февраля будет действовать запрет на сверхурочную работу. В профсоюзе подчеркнули, что это будет относиться ко всем занятым в перечисленных сферах промышленности независимо от их членства в организации.

Ранее в этот день полиция Парижа задержала 23 человек на акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным правоохранительных служб французской столицы, на акции вышли почти 90 тыс. человек.

27 января почти 14 тыс. сотрудников почтово-логистической компании Deutsche Post вышли на забастовки по всей Германии с требованиями повысить зарплаты. Забастовка была организована профсоюзом Verdi, требующим повысить зарплаты на 15%.

До этого, 25 января, аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки наземного персонала. Всего демонстрации затронули около 300 рейсов в немецкую столицу и из нее. Члены профсоюза Verdi требовали повышения заработной платы сотрудников на €500 в месяц. В ответ работодатель предложил им единовременную выплату в размере €2 тыс.

18 января стало известно, что в больницах Великобритании более 4 тыс. операций могут быть отменены из-за двухдневной забастовки медсестер. Акции пройдут 6 и 7 февраля, каждая из которых продлится 12 часов. Протестующие будут добиваться повышения зарплат.

15 января десятки тысяч португальских учителей и работников школ вышли на улицы Лиссабона с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Акция была организована совместно с Союзом всех работников образования (STOP).