В Париже задержано 23 человека на акции протеста против пенсионной реформы

Полиция в Париже задержала 23 человека на акции протеста против повышения пенсионного возраста, передает во вторник, 31 января, телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранителей.

В столице Франции демонстрации начались после 14:30 (16:30 мск) с площади Италии, 23 демонстранта были задержаны к 18:15 (20:15 мск).

По данным полиции, на акции вышли более 87 тыс. человек.

О том, что во Франции началась вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, стало известно ранее 31 января. Уже тогда сообщалось о столкновениях манифестантов с полицией в Ренне. Радикалы движения Black Bloc жгли мусорные баки и забрасывали сотрудников полиции бутылками. В Нанте силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, а в Ренне — газ и водомет.

Первая всеобщая демонстрация состоялась 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек.

11 января около 1 тыс. французов вечером вышли на демонстрацию против пенсионной реформы в Перпиньяне. Они прошли по улицам города с факелами в руках.

Днем ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Так, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.