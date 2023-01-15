В Португалии тысячи учителей вышли на протесты с требованием повысить зарплаты

Десятки тысяч португальских учителей и работники школ вышли на улицы португальского Лиссабона с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Об одной из крупнейших акций протеста за последние годы сообщает Reuters 14 января.

«Учителя заслуживают справедливой зарплаты, потому что мы работали всю свою жизнь... Мы никогда не были коррумпированы и никогда не воровали, как, например, политики, к сожалению»,— сказала 62-летняя учительница истории Мария Дуарте, одна из протестующих.

Во время мирной демонстрации, организованной Союзом всех работников образования (STOP), протестующие держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывая министра образования Жоао Кошту уйти в отставку.

По информации агентства, учителя с самой низкой зарплатой зарабатывают около €1100 в месяц и даже учителя из высшего класса обычно зарабатывают менее €2000 в месяц. Протестующие говорят, что нынешняя заработная плата слишком низкая, особенно с учетом кризиса стоимости жизни.

10 января в Шотландии на весь день закрылись начальные школы из-за забастовки учителей. Они требовали повышения заработной платы на 10%.

Ранее, 24 ноября, в Шотландии закрылись почти все школы из-за национальной забастовки педагогов. Акция стала первой общенациональной забастовкой педагогов в Шотландии с 1980-х годов. Сотрудники школ потребовали от властей повышения зарплат на 10% в связи с инфляцией.

4 июля Союз польских учителей потребовал у властей немедленного повышения заработной платы педагогов, в противном случае будет организована протестная акция.

В 2019 году в Польше уже сталкивались с подобной проблемой. Тогда польские учителя также объявили о начале бессрочной забастовки до принятия правительством решения о повышении заработной платы. Педагоги требовали увеличь оплату труда на тысячу злотых в месяц (порядка $263).