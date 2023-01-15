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В Португалии тысячи учителей вышли на протесты с требованием повысить зарплаты
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В Португалии тысячи учителей вышли на протесты с требованием повысить зарплаты

Reuters: тысячи учителей вышли на улицы Лиссабона и требуют повышения заработной платы
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Фото: REUTERS/Pedro Nunes
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Десятки тысяч португальских учителей и работники школ вышли на улицы португальского Лиссабона с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда. Об одной из крупнейших акций протеста за последние годы сообщает Reuters 14 января.

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«Учителя заслуживают справедливой зарплаты, потому что мы работали всю свою жизнь... Мы никогда не были коррумпированы и никогда не воровали, как, например, политики, к сожалению»,— сказала 62-летняя учительница истории Мария Дуарте, одна из протестующих.

Во время мирной демонстрации, организованной Союзом всех работников образования (STOP), протестующие держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги, призывая министра образования Жоао Кошту уйти в отставку.

По информации агентства, учителя с самой низкой зарплатой зарабатывают около €1100 в месяц и даже учителя из высшего класса обычно зарабатывают менее €2000 в месяц. Протестующие говорят, что нынешняя заработная плата слишком низкая, особенно с учетом кризиса стоимости жизни.

10 января в Шотландии на весь день закрылись начальные школы из-за забастовки учителей. Они требовали повышения заработной платы на 10%.

Ранее, 24 ноября, в Шотландии закрылись почти все школы из-за национальной забастовки педагогов. Акция стала первой общенациональной забастовкой педагогов в Шотландии с 1980-х годов. Сотрудники школ потребовали от властей повышения зарплат на 10% в связи с инфляцией.

4 июля Союз польских учителей потребовал у властей немедленного повышения заработной платы педагогов, в противном случае будет организована протестная акция.

В 2019 году в Польше уже сталкивались с подобной проблемой. Тогда польские учителя также объявили о начале бессрочной забастовки до принятия правительством решения о повышении заработной платы. Педагоги требовали увеличь оплату труда на тысячу злотых в месяц (порядка $263).

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