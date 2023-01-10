В Шотландии закрылись начальные школы из-за забастовки учителей

В Шотландии во вторник, 10 января, на весь день закрылись начальные школы из-за забастовки учителей. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Начальные школы по всей Шотландии сегодня закрыты, поскольку учителя вышли на забастовку из-за спора по поводу зарплаты», — написало издание.

Сотрудники школ вышли на пикеты, после того как накануне в ходе переговоров представителям профсоюзов и властям не удалось прийти к согласию. Уточняется, что учителя требуют повышения заработной платы на 10%, в то время как власти предложили увеличение зарплаты только на 5%.

Родители учеников осуждают закрытие школ и считают это «жестоким ударом» по учащимся.

Сотрудники средних школ планируют провести забастовку в среду, 11 января.

Ранее, 24 ноября, в Шотландии закрылись почти все школы из-за национальной забастовки педагогов. Акция стала первой общенациональной забастовкой педагогов в Шотландии с 1980-х годов. Сотрудники школ потребовали от властей повышения зарплат на 10% в связи с инфляцией.

4 января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках. Также забастовки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие минимально необходимого числа представителей этих профессий на рабочем месте.

До этого, 15 декабря, в Великобритании прошла первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения.

12 декабря аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.