В Британии могут отменить более 4 тыс. операций из-за забастовки медсестер
В больницах Великобритании могут отменить более 4 тыс. плановых операций из-за двухдневной забастовки медсестер, которые выступают против низких зарплат. Об этом 18 января сообщает издание France 24.
По словам министра здравоохранения страны Стива Барклая, которые приводятся в публикации, забастовка неизбежно скажется на пациентах. Он отметил, что прошедшая в декабре забастовка привела к отмене около 30 тыс. плановых процедур и амбулаторных приемов.
По оценкам Национальной службы здравоохранения Великобритании, в январе из-за забастовки медсестер могут отменить 4,5 тыс. операций и 25 тыс. процедур.
Первая за 106 лет общенациональная забастовка медсестер на фоне кризиса в сфере здравоохранения прошла в Великобритании в середине декабря прошлого года. Как тогда отметила генеральный секретарь Королевского колледжа медсестер (RCN) Пэт Каллен, медсестры не хотят бастовать, но не видят другого выхода, так как стремительный рост инфляции в стране приводит к сокращению их зарплаты, стоимость которой в течение последнего десятилетия и так упала на 20%. Каллен подчеркнула, что сотни медсестер уходят из профессии каждый день.
13 декабря сообщалось, что Великобритания из-за забастовок потеряла в 2022 году самое большое количество рабочих дней с 1990 года. В частности, в октябре из-за проведения забастовок было потеряно 417 тыс. рабочих дней, что является рекордным показателем с ноября 2011 года.
12 декабря стало известно, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года.
5 декабря председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави заявил о том, что медицинским работникам в Великобритании следует перестать бастовать против сокращения заработной платы, ведь сейчас время объединиться против России.
В Великобритании наблюдается волна забастовок и митингов работников разных сфер на фоне рекордной инфляции и усугубления экономической ситуации в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других отраслей.
Москва неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях антироссийских санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.