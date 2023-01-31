Украина вышла из соглашения с Россией о воздушном сообщении
Украина вышла из межправительственного соглашения с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта. Об этом во вторник, 31 января, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта, заключенном 12 января 1994 года», — написал он в Telegram-канале.
Киев также прекратил действие межправительственного соглашения о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники, подписанном 8 февраля 1993 года.
Ранее, 30 декабря, украинский кабмин разорвал соглашение с правительством России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Тогда же был одобрен законопроект о выходе из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.
В конце ноября кабмин Украины решил выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ. Документ заключили в Москве 13 марта 1992 года.
В июле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
С 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.