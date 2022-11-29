Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Кабмин Украины на заседании во вторник, 29 ноября, принял решение выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников Союза независимых государств (СНГ) в сфере пенсионного обеспечения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Совершен выход Украины из соглашения о гарантиях прав граждан стран — участниц СНГ в области пенсионного обеспечения», — написал он в Telegram-канале.

Соглашение было заключено в Москве 13 марта 1992 года.

Ранее, 18 июля, стало известно, что Украины вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

19 июня украинский парламент принял закон о выходе Киева из ряда соглашений СНГ. Был одобрен закон о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах СНГ. Также депутаты рады одобрили проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках СНГ.

В мае Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Оно было подписано осенью 2011 года.

Всего с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.