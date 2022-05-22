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Украина вышла из Соглашения СНГ об увековечении памяти народов в ВОВ

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Фото: РИА Новости
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Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов Содружества Независимых Государств (СНГ) в Великой Отечественной Войне. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — написала она в своем Telegram-канале.

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне было подписано осенью 2011 года. Согласно договору, все его участники обязуются обеспечивать защиту и сохранность воинских захоронений и памятников, расположенных на территориях их стран

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Кроме того, Украина приняла закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств — участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Также Шуляк заявила, что Верховная рада на заседании денонсировала Соглашение между правительством Украины и правительством РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

О том, что кабмин Украины одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду законопроект о выходе страны из соглашения об увековечивании памяти народов СНГ в ВОВ стало известно 23 февраля. Отмечалось, что решение реализуется из-за того, что Россия является одной из стран-участниц данного соглашения, а также «учитывая существенные отличия в Украине и других странах комеморативных практик и законодательства в вопросах почтения памяти участников Второй мировой войны».

Всего с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна разорвала дипотношения с РФ.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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