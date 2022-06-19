Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ

Украинский парламент принял закон о выходе Украины из ряда соглашений Союза независимых государств (СНГ). Об этом 19 июня сообщил в своем Telegram-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

По его словам, одобрен закон о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах СНГ. Также депутаты рады одобрили проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках СНГ.

В мае Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне было подписано осенью 2011 года.

Также Украина приняла закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств — участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Всего с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.