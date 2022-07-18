Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в таможенных делах

Украина вышла из соглашения в рамках Союза независимых государств (СНГ) о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

«Украина вышла из очередного соглашения СНГ! Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — написал он.

Решение поддержали 327 депутатов.

Ранее, 19 июня, украинский парламент принял закон о выходе Киева из ряда соглашений СНГ. По его словам, одобрен закон о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах СНГ. Также депутаты рады одобрили проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках СНГ.

В мае Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Оно было подписано осенью 2011 года.

Также Украина приняла закон о выходе из Соглашения об Общем аграрном рынке государств — участников СНГ и Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

Всего с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.