Украина вышла из соглашения с РФ по использованию пограничных водных объектов
Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Решение принято на заседании в пятницу, сообщил 30 декабря представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
«Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 года в Киеве», — написал политик.
Он добавил, что кабмин Украины одобрил законопроект о выходе из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.
По словам Мельничука, из-за повреждения транспортной инфраструктуры Украина не может гарантировать безопасность перевозки грузов, в том числе транзитных.
В конце ноября кабмин Украины решил выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ. Документ заключили в Москве 13 марта 1992 года.
В июле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
С 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.