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Украина вышла из соглашения с РФ по использованию пограничных водных объектов

Украина вышла из соглашения с РФ о совместном использовании и охране водных объектов на границе
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинский кабмин разорвал соглашение с правительством России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Решение принято на заседании в пятницу, сообщил 30 декабря представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

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«Прекращено действие соглашения между Украиной и РФ о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было заключено 19 октября 1992 года в Киеве», — написал политик.

Он добавил, что кабмин Украины одобрил законопроект о выходе из соглашения Содружества Независимых Государств (СНГ) о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.

По словам Мельничука, из-за повреждения транспортной инфраструктуры Украина не может гарантировать безопасность перевозки грузов, в том числе транзитных.

В конце ноября кабмин Украины решил выйти из соглашения о гарантиях прав человека государств — участников СНГ. Документ заключили в Москве 13 марта 1992 года.

В июле Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

С 2015 по 2020 год киевские власти разорвали более 150 соглашений с Россией. В частности, с 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

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