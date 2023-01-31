Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года. Об этом 31 января сообщается на официальном сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам заседания Государственного совета РФ по молодежной политике, состоявшегося 22 декабря 2022 года. Срок его выполнения — до 1 декабря 2023 года.

В стратегию войдут предложения в поддержку волонтерства, системы патриотического воспитания, развития детских и молодежных общественных объединений. Ответственными были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Кроме того, планируется ряд мер по содействию получения подростками от 14 до 18 лет трудового опыта. В частности, создание условий получения общих профессиональных навыков, помощь в выборе профессии, повышение мотивации к построению карьеры, устранение излишних барьеров при трудоустройстве молодежи.

Также будут рассматриваться способы стимулирования работодателей, обеспечивающих трудоустройство молодых специалистов, которые испытывают сложности в поиске работы. Срок представления данного доклада — до 1 июня 2023 года.

Помимо этого, до 1 июля 2023 года правительство России должно представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов и молодых семей.

По итогам того же заседания Путин поручил правительству разработать программы наставничества с участием Героев России и участников специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Также президент дал поручение главам регионов до 1 января 2024 года создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике. Вместе с этим он поручил разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.

22 декабря минувшего года Путин, выступая на упомянутом выше заседании Госсовета РФ, назвал молодежную политику России стратегически важной темой для Госсовета страны. По его словам, через 10–20 лет молодые люди будут работать над реализацией целей развития страны, а их таланты и достижения будут напрямую влиять на РФ.