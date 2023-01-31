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Путин поручил регионам создать органы исполнительной власти по молодежной политике

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Фото: ТАСС/Климентьев Михаил
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Российский лидер Владимир Путин поручил главам регионов до 1 января 2024 года создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике, сообщается в документе.

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«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации создать в системе органов государственной власти каждого субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти, реализующий молодежную политику в субъекте Российской Федерации», — подчеркивается в заявлении на сайте Кремля, опубликованном 29 января.

Кроме того, глава государства поручил до 1 декабря 2023 года утвердить стратегию реализации молодежной политики до 2030 года.

«Разработать <…> стратегию реализации молодежной политики <…> до 2030 года с учетом положений стратегии национальной безопасности Российской Федерации и национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и утвердить указанную стратегию реализации молодежной политики», — говорится в сообщении.

Вместе в тем Путин поручил правительству России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.

«<…> разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, в том числе предусматривающую участие наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, совершившими преступления небольшой или средней тяжести», — отмечается в документе.

Также к 1 августа текущего года Путин распорядился разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».

«Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Основы российской государственности», — сказано в перечне поручений.

22 декабря минувшего года Путин назвал молодежную политику России стратегически важной темой для Госсовета страны. Он пояснил, что нынешняя молодежь через 10–20 лет будет работать над реализацией целей развития страны, которые ставятся сегодня. Таланты и достижения российских молодых людей будут напрямую влиять на Россию. По этой причине, считает президент России, Госсовету необходимо помогать и поддерживать молодых людей, обеспечить глубокую и содержательную преемственность поколений в стране. Тогда энергия и стремление российской молодежи, по мнению Путина, пойдут на благо России, а сами молодые люди смогут найти востребованное дело и раскрыть свой потенциал.

По мнению главы государства, крайне важно дать подрастающему поколению прочную опору в виде достоверных знаний, с которыми те потом смогут работать. Более того, Путин указал на важность построения системы поддержки молодежи по всей России.

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