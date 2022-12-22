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Путин призвал выстроить систему поддержки молодежи по всей стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Подчеркну, что <...> система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, чтобы ею могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — сказал глава государства.

Он также указал, что нужно разрешить студентам проходить практику в благотворительных организациях, чтобы поддержать добровольческий порыв.

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Кроме того, Путин отметил, что название «Движение первых» для общероссийского молодежного движение — достойное. Он также напомнил, что ранее состоялся съезд всероссийской молодежной организации.

«Они опередили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации», — сказал он.

Идею создания общероссийского молодежного движения Путин озвучил 1 июня. Тогда президент подчеркнул, что главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям.

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