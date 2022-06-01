Путин поддержал создание единого детского движения

Президент РФ Владимир Путин в среду, 1 июня, заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России.

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но, как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», — сказал он в ходе обращения к участникам фестиваля «Большая перемена», который проходит в Москве на ВДНХ.

Российский лидер подчеркнул, что на фестиваль приехали дети из разных городов и регионов, в том числе Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Президент отметил, что фестиваль «Большая перемена» — не просто яркий красочный праздник, а пространство, нацеленное на то, чтобы помочь детям раскрыть свои таланты и способности, определиться с будущей профессией, а также получить поддержку для идей.

«Всё чаще именно вы сами, школьники, молодые люди, становитесь соавторами, инициаторами проектов, которые объединяют ваших ровесников», — заявил Путин.

19 мая в Государственную думу внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». В пояснительной записке сообщалось, что целями движения являются содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

В каждом субъекте РФ будут сформированы региональные отделения, а в муниципальных образованиях — местные, именно они войдут в структуру самого движения.

В тот же день первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что идеологию нового российского движения «Большая перемена» определят сами дети, взрослые им будут помогать. По его словам, подписи под внесенным в Госдуму проектом закона о движении детей и молодежи «Большая перемена» поставили представители всех партий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в России нет планов по возрождению пионерского движения, однако вопросов по этому поводу в последнее время было очень много, в том числе они поступали и в Кремль. Говоря о молодежном движении «Большая перемена», Песков также указал, что его идеологами станут сами дети.

20 апреля Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.