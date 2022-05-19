В Госдуму внесли законопроект о движении молодежи и детей «Большая перемена»

В Государственную думу внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». Это следует из публикации в базе данных ГД 19 мая.

В пояснительной записке сообщается о целях движения: содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Возглавить наблюдательный совет движения предлагается президенту РФ, он же должен утверждать и изменять состав совета. При этом его члены имеют право на совмещение участия в работе движения с замещением государственной должности РФ, а также должности федеральной госслужбы.

К участию в «Большой перемене» приглашаются школьники старше шести лет и студенты техникумов и колледжей. Прописаны в публикации и условия добровольного участия с учетом равенства всех участников. Отмечается, что наставниками движения не могут стать иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

«Большая перемена» планирует участвовать «в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В каждом субъекте РФ будут сформированы региональные отделения, а в муниципальных образованиях — местные, именно они войдут в структуру самого движения. Будут созданы и первичные отделения в школах, колледжах, техникумах, а также кружках и секциях. Помимо этого первичные отделения сформируются и в организациях в сферах молодежной политики, культуры и спорта, а также осуществляющих работу с детьми и молодежью в организациях.

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала «Известиям», что проект о создании в России единой детско-молодежной организации могут внести в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации. По ее словам, структура будет напоминать пионерию времен СССР. Детям, которые участвуют в «Юнармии», в Российском движении школьников, в «Большой перемене» и других объединениях, предложили возможности для развития, поддержки их проектов, туризма, чтобы они объединяли и были доступны всем.

17 мая сообщалось, что власти России рассматривают вариант создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Над инициативой работали Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения. Уточнялось также, что 19 мая в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект. Предположительно, новая структура будет сформирована на базе уже существующих — Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и целого ряда региональных организаций.

Ранее, 20 апреля, президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.

В сентябре прошлого года руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что власти России придерживаются подхода, в котором идут в сторону понимания нового поколения. По словам Разуваевой, такой подход позволяет «задавать тренды» вместе с молодежью.