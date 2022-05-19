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Песков прокомментировал разговоры о возрождении пионерии в России

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России нет планов по возрождению пионерского движения, однако вопросов по этому поводу в последнее время было очень много, в том числе, они поступали и в Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 мая отметил, что речь идет скорее не о возрождении старого движения, а о зарождении так называемой «новой пионерии», которая объединила бы школьников.

«Нет, никто возрождать не собирается. И собственно эта появившаяся инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже уже молодые люди», — заявил Песков на брифинге.

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В четверг, в день 100-летия пионерского движения, в Госдуму был внесен законопроект о российском молодежном движении «Большая перемена». Это следует из публикации в базе данных ГД 19 мая.

«Здесь идея в том, чтобы создать движение, с которым все нынешние организации смогут солидаризироваться и под его «зонтиком» действовать. Какие-то школьники в одной организации, какие-то в другой. А это движение, которое бы неформально, в том режиме, в котором захотят сами дети. Генераторами идеи, видения, как будет жить это движение, будут сами дети», — отметил пресс-секретарь главы государства.

По словам Пескова, новое движение представляется не в рамках какой-то организации, а в гораздо более гибком, широком формате, «который позволит детям из разных направлений и организаций ощущать некое единство». Как рассказал представитель Кремля, в школьные годы он и сам носил красный галстук.

Накануне глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала «Известиям», что проект о создании в России единой детско-молодежной организации могут внести в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации. По ее словам, структура будет напоминать пионерию времен СССР. Детям, которые участвуют в «Юнармии», в Российском движении школьников, в «Большой перемене» и других объединениях, предложили возможности для развития, поддержки их проектов, туризма, чтобы они объединяли и были доступны всем.

Ранее, 17 мая, РБК со ссылкой на источник сообщило, что власти России рассматривают вариант создания нового общероссийского движения детей и молодежи. По их данным, над инициативой работают Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения. Уточнялось, что 19 мая в Госдуму может быть внесен соответствующий законопроект.

До этого, 20 апреля, президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.

В сентябре прошлого года руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева заявила, что власти России придерживаются подхода, в котором идут в сторону понимания нового поколения. По словам Разуваевой, такой подход позволяет «задавать тренды» вместе с молодежью.

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