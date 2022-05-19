Кириенко назвал детей идеологами нового движения «Большая перемена»

Идеологию нового российского движения «Большая перемена» определят сами дети, взрослые им будут помогать. Об этом заявил 19 мая первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале российского движения школьников «Большой школьный пикник», который проходит в Москве 18–19 мая.

«На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов за последние годы — «Большая перемена», его от начала до конца придумывали дети. Мне кажется, это самое правильное», —отметил он, говоря об идеологии движения.

Как отметил Кириенко, надо, чтобы идея детского движения «везде жила», чтобы ее авторами выступили дети, а взрослые им только помогали.

По его словам, подписи, под внесенным в Госдуму проектом закона о движении детей и молодежи «Большая перемена», поставили представители всех партий.

«То, что появился такой законопроект, это хорошо», — подчеркнул Кириенко.

Ранее в четверг в Государственную думу внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». Целями движения названы, в частности, содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга и создание среды для их самореализации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в России нет планов по возрождению пионерского движения, однако вопросов по этому поводу в последнее время было очень много, в том числе они поступали и в Кремль. Говоря о молодежном движении «Большая перемена», Песков также указал, что его идеологами станут сами дети.

20 апреля президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею создания движения, которое объединяло бы всех детей. С таким предложением выступила школьница из Севастополя Диана Красовская.