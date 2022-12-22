Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное

Президент России Владимир Путин 22 декабря провел заседание Государственного совета РФ по молодежной политике. Мероприятие состоялось в столичном Манеже. После заседания политик ответил на вопросы журналистов. Главные заявления российского лидера собрали в своем материале «Известия».

Путин ответил на вопросы журналистов 22 декабря

В беседе с журналистами глава государства ответил на многие животрепещущие вопросы. Прежде всего, он оценил итоги уходящего 2022 года для России. По его мнению, несмотря на экономические трудности, страна прошла этот год достаточно уверенно.

«Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах «двадцатки», причем уверенно демонстрирует», — констатировал российский лидер.

Он добавил, что предрекаемый России обвал экономики так и не состоялся, ограничившись незначительным снижением ВВП вопреки надеждам противников страны.

Также президент отметил, что решение о введении ценовых потолков на российское сырье не обернется для его авторов ничем хорошим, а также анонсировал подписание на следующей неделе указа об ответе на ценовой потолок на нефть.

«Это из той же оперы, опять попытка административного регулирования цен, она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, как и в нефтяной», — заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента «Известий».

Российский лидер вновь прокомментировал ситуацию с диверсиями на газопроводах «Северный поток», назвав это терроризмом на государственном уровне.

«Почему? Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица, самостоятельно без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии, ясно, что это было сделано при поддержке государств», — подчеркнул он.

Не обошли стороной и тему специальной военной операции по защите населения Донбасса. Президент России подчеркнул, что Москва не намерена затягивать конфликт, напротив, стремится к его разрешению как можно скорее. Также он напомнил о заинтересованности РФ в дипломатическом урегулировании на фоне отказа Киева садиться за стол переговоров.

«Все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются на переговорном треке. Мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само запретило себе. Это выглядит необычно, даже странно, я бы сказал», — выразил мнение президент.

По словам российского лидера, кризис в 2014 спровоцировали США, которые всегда были вовлечены в процессы на территории бывшего СССР.

Как прошло заседания Большого госсовета: главные новости

В ходе заседания был изменен обыкновенный порядок рассадки президиума Госсовета. Глава государства посадил около себя не спикеров ФС и председателя правительства, а волонтеров.

Свою речь Путин начал именно с благодарности волонтерам и отметил, что волонтерство вошло в жизнь большинства россиян в качестве нормы. В частности, он обратил внимание на подвиг добровольцев, действующих в зоне СВО.

«Такие неравнодушные и, я не побоюсь этого слова, храбрые, смелые ребята — безусловно, пример для очень-очень многих молодых людей в нашей стране», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, первостепенной задачей он назвал обеспечение преемственности поколений.

«Наша ключевая задача - обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», — выразил уверенность глава государства.

Путин настоял на том, что студенты должны получить право на прохождение практики в благотворительных организациях наряду со стажировкой в компаниях, чтобы еще во время учебы воспитывать в себе гражданскую ответственность и солидарность.

Путин о воспитании молодежи

Глава государства всерьез обеспокоился информационным фоном, в котором находится современная молодежь. Он указал, что в сложившейся политической ситуации информационное противоборство особенно обострилось, и на подрастающее поколение посыпался «шквал информатак».

Для противодействия этой тенденции Путин предложил усилить поддержку просветительских проектов среди молодежи, таких как тематические занятия в школах, кружки дополнительного образования и военно-патриотические исторические клубы.

«Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний и с этой целью в том числе разработать внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», — сказал президент.

Кроме того, он призвал найти к подрастающему поколению особый, деликатный подход, избегая издержек канцеляризма.

«В работе с молодежью надо исключить формализм и казенщину. Надо четко слышать запросы молодых, учитывать, что молодежь многонациональна, представляет разные конфессии», — напомнил Путин.

По убеждению президента, современной молодежи следует брать пример с российских просветителей, таких как Сергей Королев, Игорь Курчатов и Николай Вавилов.

«Примеры такого деятельного патриотизма [Королева, Курчатова, Вавилова] должны стать для молодого поколения настоящей вдохновляющей силой, увлечь ребят знаниями, мотивировать их с ранних лет углубленно заниматься физикой, химией, биологией и так далее, за счет этого воспитывать новое мощное поколение научных лидеров», — резюмировал глава государства.

Создание в России нацпроекта по работе с молодежью

Обсуждая поставленную проблему, глава комиссии Госсовета по направлению «Молодежная политика», губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выдвинул инициативу о создании отдельного проекта по работе с молодежью и мерам поддержки в этой сфере. В рамках его реализации глава региона предложил разработать стратегию молодежной политики до 2030 года, чтобы предотвращать проблемы еще до их возникновения.

Эту идею поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. Замглавы правительства предложила доработать это предложение с самими представителями молодежной среды. Она напомнила, что кабмин уже уделяет особое внимание мониторингу реализации молодежной политики и недавно принял соответствующее положение.о ежегодном докладе.

Кроме того, Голикова предложила распространить пониженный страховой взнос в 7,6% на работодателей, которые принимают на работу людей в возрасте от 14 до 18 лет. Таким образом она рассчитывает вывести этот вид занятости из теневой сферы.

Путин пошутил над Силуановым

По итогам Госсовета был зачитан перечень поручений правительству РФ. Президент предложил присутствующим огласить возражения, если таковые имеются. В зале никто не поднял руку, и тогда российский лидер обратил внимание на министра финансов Антона Силуанова.

«Я вижу Антон Германович руку не поднимает, значит со всем согласен», — указал президент.