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Путин поручил разработать программы наставничества с участием Героев России

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программы наставничества с участием Героев России и участников специальной военной операции на Украине. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе Кремля.

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Отмечается, что соответствующее поручение дано по итогам заседания Государственного совета РФ по молодежной политике, состоявшегося 22 декабря 2022 года.

В частности, правительству РФ совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи необходимо «разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев РФ и участников специальной военной операции».

Доклад об исполнении данного поручения должен быть представлен до 1 июня текущего года, далее — ежегодно.

Кроме того, президент дал ряд других поручений. В частности, он поручил главам регионов до 1 января 2024 года создать в каждом субъекте органы исполнительной власти по молодежной политике. До 1 декабря 2023 года, согласно поручению Путина, должна быть утверждена стратегия реализации молодежной политики до 2030 года. Вместе с этим Путин поручил правительству России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде.

22 декабря минувшего года Путин, выступая на упомянутом выше заседании Госсовета РФ, назвал молодежную политику России стратегически важной темой для Госсовета страны. Он пояснил, что нынешняя молодежь через 10–20 лет будет работать над реализацией целей развития страны, которые ставятся сегодня. Таланты и достижения российских молодых людей будут напрямую влиять на Россию. По этой причине, считает президент России, Госсовету необходимо помогать и поддерживать молодых людей, обеспечить глубокую и содержательную преемственность поколений в стране.

По мнению главы государства, крайне важно дать подрастающему поколению прочную опору в виде достоверных знаний, с которыми те потом смогут работать. Более того, Путин указал на важность построения системы поддержки молодежи по всей России.

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