США предрекли дефицит бензина летом из-за санкций ЕС

Ограничение Евросоюза (ЕС) на поставки российских нефтепродуктов может спровоцировать скачок цен, что уже к лету приведет к дефициту топлива в США. Об этом 30 января сообщило агентство Bloomberg.

«Этим летом Нью-Йорк и большая часть Восточного побережья рискуют столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет Европейского союза на российское топливо угрожает перекрыть резервные запасы, на которые США полагаются в разгар автомобильного сезона», — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что сезонные запасы бензина находятся на самом низком уровне за последние десять лет. Кроме того, в условиях прекращения поставок топлива из России европейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) окажутся перегружены, что усложнит ситуацию с экспортом.

По данным Bloomberg, средние цены на бензин в США выросли примерно на 40% с Рождества и по состоянию на конец января составляют около $3,51 за галлон.

«Переход на более дорогой летний бензин, который испаряется медленнее, начнется в марте и, вероятно, приведет к росту цен, поскольку более теплая погода выводит на дороги больше водителей», — заключают авторы.

Ранее, 26 января, Bloomberg написало, что ЕС рассматривает возможность ввести потолок цен на нефтепродукты из России. Так, по информации агентства, обсуждается установление ограничения на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель. При этом для нефтепродуктов, которые продаются со скидкой, таких как мазут, рассматривается введение лимита на уровне $45 за баррель.

Также с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю. До этого, 5 декабря, вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС.

27 января президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Они запрещают поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах предусмотрено использование предельной цены.

Ограничения на поставки российских энергоресурсов и установление предельных цен на топливо последовали в рамках санкций, введенных странами Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.