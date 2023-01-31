Экс-глава МО Британии призвал НАТО отправить на Украину войска

Западу необходимо создать коалицию из стран — государств НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину. Об этом во вторник, 31 января, заявил бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт в эфире Sky News. Видео опубликовано в Twitter телеканала.

«Нам сейчас нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих вступить в конфликт и поддержать Украину», — сказал он.

Ховарт призвал западные страны отправить своих военных на Украину. При этом, по его мнению, не стоит поставлять Киеву истребители. Экс-замглавы минобороны Британии считает, что их захват Россией может нести опасность для Запада.

Накануне, 30 января, китайская газета Global Times написала, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Отмечается, что при более непосредственном вмешательстве альянса, ситуация сразу же превратится в конфронтацию с РФ. В таком случае начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью.

Председатель Военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр 28 января заявил о готовности альянса противостоять России. Он назвал перевооружение приоритетом альянса, поскольку, по его мнению, российские стратегические задачи спецоперации — вернуть себе размеры бывшего Советского Союза.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 января сказал, что альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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