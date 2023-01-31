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В Екатеринбурге умерла зацепившаяся шарфом за горку в детсаду девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Трехлетняя девочка в детсаду Екатеринбурга умерла, после того как зацепилась шарфом за горку. Об этом сообщает портал E1.RU во вторник, 31 января.

Инцидент произошел 25 января. Ребенок во время дневной прогулки поднялся на горку и застрял, зацепившись шарфом. Воспитатели вызвали скорую помощь, девочку с травмами доставили в больницу.

Медики стабилизировали состояние пострадавшей, но через шесть дней ребенок скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

В ноябре 2022 года в Котласе (Архангельская область) ребенок попал в реанимацию после падения с веранды в детсаду. Прокуратура тогда начала проверку.

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